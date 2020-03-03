 
مباشر

سيدة تكشف عن عادة غريبة أثناء الاستحمام

متفرقات

سيدة تكشف عن عادة غريبة أثناء الاستحمام
Reuters Thomas Peter
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ndos

كتبت سيدة في إحدى المجموعات على فيسبوك، أنها تستخدم المطهر المعروف "ديتول" مرة كل أسبوع خلال استحمامها.

إقرأ المزيد
رائحة مألوفة قد تكشف استيطان كائنات شديدة الإزعاج في منزلك
رائحة مألوفة قد تكشف استيطان كائنات شديدة الإزعاج في منزلك

وأشارت السيدة وتدعى لورا نيكولز، بأنها "تضيف مقدارا من مادة "الديتول" لحوض استحمامها مرة كل أسبوع، مؤكدة أنه يشعرها بالانتعاش".

وأضافت، أنها "تستخدمه لطفلها البالغ من العمر 8 سنوات، في حال عاد من اللعب خارج المنزل".

سيدة تكشف عن عادة غريبة أثناء الاستحماملورا نيكولز

وأظهرت ردة فعل المتابعين لمنشور السيدة نيكولز على "فيسبوك" كثيرا من التباين، حيث أبدى بعضهم استغرابه والبعض الآخر تأييده للفكرة، وأعرب العديد منهم عن قلقه بشأن سلامتها في حال إضافة مطهر الأرضيات إلى ماء الاستحمام.

وأفادت العلامة التجارية المعروفة، بأنه من الآمن تماما الاستحمام بمطهر "ديتول" طالما يتم تخفيفه بالماء، لأنه يحوي على خلاصة الأوليفيرا، ويتميز بأنه لطيف على الجلد، ويقتل 100 نوع من الجراثيم المسببة للأمراض.

المصدر: "ذي صن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا