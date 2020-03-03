سيدة تكشف عن عادة غريبة أثناء الاستحمام

كتبت سيدة في إحدى المجموعات على فيسبوك، أنها تستخدم المطهر المعروف "ديتول" مرة كل أسبوع خلال استحمامها.

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وأشارت السيدة وتدعى لورا نيكولز، بأنها "تضيف مقدارا من مادة "الديتول" لحوض استحمامها مرة كل أسبوع، مؤكدة أنه يشعرها بالانتعاش".

وأضافت، أنها "تستخدمه لطفلها البالغ من العمر 8 سنوات، في حال عاد من اللعب خارج المنزل".

وأظهرت ردة فعل المتابعين لمنشور السيدة نيكولز على "فيسبوك" كثيرا من التباين، حيث أبدى بعضهم استغرابه والبعض الآخر تأييده للفكرة، وأعرب العديد منهم عن قلقه بشأن سلامتها في حال إضافة مطهر الأرضيات إلى ماء الاستحمام.

وأفادت العلامة التجارية المعروفة، بأنه من الآمن تماما الاستحمام بمطهر "ديتول" طالما يتم تخفيفه بالماء، لأنه يحوي على خلاصة الأوليفيرا، ويتميز بأنه لطيف على الجلد، ويقتل 100 نوع من الجراثيم المسببة للأمراض.

المصدر: "ذي صن"