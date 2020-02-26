رائحة مألوفة قد تكشف استيطان كائنات شديدة الإزعاج في منزلك

تشكّل حشرات بق الفراش كابوسا حقيقيا للكثيرين، حيث تسكن في أماكن خفية مثل إطارات الأسرة والأثاث وخلف الصور وتحت ورق الجدران، وكذلك الملابس.

وفي حين أنها لا تسبب عادة مشاكل صحية خطيرة، يمكن أن تسبب لدغاتها حكة مزعجة.

وكشف خبراء عن بعض الإشارات التي تشير إلى وجود بق الفراش، بما في ذلك انبعاث رائحة الكزبرة، حيث تقول Arrow Exterminating عندما تنضح بذور الكزبرة، تنبعث منها رائحة عطرية قورنت ببق الفراش. كما أوضحت أن الرائحة ربما تنبع من فضلات الحشرات.

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وكتب الموقع الصحي: "عادة عندما تكون هناك أعداد كبيرة منها، يُكشف عن رائحة بق الفراش في كثير من الأحيان. كما أن وجودها على المدى الطويل، يؤدي إلى انتشار رائحة النعناع أيضا".

وكشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، عن علامات البق الأخرى:

• اللدغات - غالبا في المناطق المكشوفة أثناء النوم، مثل الوجه والعنق والذراعين.

• بقع دم على الفراش - من اللدغات أو من سحق بق الفراش.

• بقع بنية صغيرة على الفراش أو الأثاث (براز بق الفراش).

وهناك عدد من نصائح المساعدة الذاتية، التي يمكن اتباعها للقضاء على بق الفراش في المنزل، منها:

• الكنس: يمكن أن يقضي تنظيف الحواف وشقوق الأثاث على بق الفراش.

• غسل الملابس بدرجة حرارة عالية نسبيا.

تهوية المنزل بشكل دائم.

المصدر: إكسبريس