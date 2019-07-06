نصائح بسيطة للتخلص من بق الفراش المزعج

يعد بق الفراش من الحشرات المؤذية للإنسان، وهو صغير للغاية ذو لون بني محمر، يعيش غالبا في الأثاث أو المفروشات، وفي الشقوق تحت الأسرة أو تحت السجاد وغيرها.

وتقوم هذه الحشرات بوخز الجلد المكشوف للبشر والحيوانات النائمة، حيث يتغذى من دمائهم، ولذلك يجب التخلص منه بسرعة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، بينها:

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- الاتصال بخدمات مكافحة الحشرات، نظرا لأنه يصعب التخلص منها بمفردك، فقد تكون مقاومة لبعض المبيدات الحشرية.

- اغسل الملابس والمفارش الحاضنة للحشرة بدرجة قريبة من الغليان (60 درجة مئوية)، أو تجفيفها في مكان ساخن لمدة 30 دقيقة على الأقل.

- أو ضع الملابس والمفارش المعنية في كيس بلاستيكي ثم أدخلها الثلاجة بدرجة حرارة تبلغ -16 درجة مئوية، لمدة 4 أيام (كبديل للغلي).

- التنظيف المنتظم، حيث أن بق الفراش يعيش في المناطق النظيفة والقذرة على حد سواء، لكن التنظيف المنتظم سيساعد في القضاء عليها مبكرا.

وعلى الرغم من أن لدغات بق الفراش ليست خطيرة بالضرورة، إلا أنها يمكن أن تزعج من يتعرض لها وقد تترك لدى البعض علامات حمراء على الجلد، وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تتسبب لدغاتها بظهور طفح جلدي أو بثور مليئة بالسوائل.

ولمعرفة هل تتواجد حشرات بق الفراش في منزلك، يمكن الاطلاع على العلامات الرئيسية لهذه الآفة وكيفية التخلص منها.

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وحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن هناك ست علامات يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان فراشك موطنا لهذه الحشرات، وهي:

- حشرات صغيرة أو بيوض بيضاء صغيرة في الشقوق ومفاصل الفراش والأثاث.

- علامات لدغ على جلدك.

- بقع سوداء صغيرة على فراشك، وهذا قد يكون برازا جافا للحشرات.

- هياكل بق الفراش ذات نقش رخامي، حيث يتخلص البق من جلده ليجدده في كل مرحلة من النمو.

- بقع الدم على الغطاء الخاص بك.

- رائحة كريهة تشبه رائحة العفن في غرفة النوم الخاصة بك.

المصدر: إكسبرس