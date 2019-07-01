كشفت دراسة جديدة أن الصراصير تتطور بسرعة كبيرة لتكون مقاومة للمبيدات الحشرية، وقد يصبح القضاء عليها باستخدام المواد الكيميائية فقط مستحيلا.

ووجد باحثو جامعة "بوردو" في الولايات المتحدة أن بعض أنواع الصراصير الألمانية، يمكن أن تنقل جيناتها المقاومة للمبيدات إلى ذريتها.

وقال المعد المشارك في الدراسة، مايكل شارف: "ليس لدينا أدنى فكرة أن أمرا كهذا قد يحدث بهذه السرعة.

فقد طورت الصراصير مقاومة حقيقية لأنواع متعددة من المبيدات الحشرية، ما يجعل السيطرة على هذه الآفات أمرا مستحيلا باستخدام المواد الكيميائية لوحدها".

وتعد هذه الصراصير خطيرة للغاية لأنها تنقل عشرات البكتيريات، بما في ذلك E. coli والسالمونيلا، التي يمكن أن تصيب الناس بالأمراض.

إقرأ المزيد

وفي الدراسة، قام الباحثون باختبار 3 أنواع مختلفة من المبيدات الحشرية على مجموعات الصراصير في المباني السكنية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وخلال 6 أشهر، وجدوا أن عدد الصراصير إما ظل ثابتا أو زاد فعليا. وتبين أن نسل الصراصير كان مقاوما للمبيدات الحشرية، وأظهر علامات على مقاومة مواد كيميائية أخرى.

ووجد الباحثون أن استخدام نوع واحد من المبيدات للقضاء على الصراصير، هو الطريقة الأكثر فعالية ولكنه لم يكن فعالا بنسبة 100%.

ويعتقد الباحثون أن الأساليب المستقبلية للسيطرة على الآفات، يجب أن تتضمن زيادة في النظافة العامة.

ويمكن العثور على الصراصير الألمانية في جميع أنحاء العالم أينما يعيش البشر، حيث تنتج أنثى الصرصور العشرات من الصراصير كل بضعة أشهر.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة التقارير العلمية.

المصدر: ذي صن