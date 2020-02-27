تركيا تعتقل مواطنة روسية فور وصولها لأراضيها

اعتقلت السلطات التركية مواطنة روسية اليوم الخميس، بحجة الاشتباه في محاولتها تهريب مخدرات غير مشروعة إلى أراضيها قبل عامين.

جاء ذلك في بيان وزعته القنصلية العامة الروسية في اسطنبول اليوم، وقالت فيه: "في صباح يوم 27 فبراير، وعند وصولها إلى مطار اسطنبول، احتجز جهاز الأمن التركي المواطنة الروسية ناتاليا كريلوفا. وعند تلقيها معلومات بهذا الخصوص من زوج المرأة المحتجزة، اتصلت القنصلية العامة على الفور بالسلطات التركية المختصة المحلية لاستيضاح الموضوع".

وأضافت: "ووفقا للمعلومات التي تم تلقيها في الوقت الحالي، تم احتجاز المواطنة الروسية، ناتاليا كريلوفا، كجزء من إجراءات التحقيق التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالاشتباه في محاولتها تهريب مواد غير مشروعة إلى تركيا قبل عامين".

وأكدت البعثة الدبلوماسية الروسية، التواصل المستمر مع زوج المواطنة الروسية، وأنها في إطار واجباتها وسلطاتها، تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوقها القانونية وتوفير المساعدة من أجل التوصل إلى حل سريع ومناسب للوضع.

المصدر: "تاس"