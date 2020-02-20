وفاة إعلامية سودانية شابة بشكل مفاجئ

نعت وسائل إعلامية سودانية، الإعلامية الشابة، ريتاج الآغا، التي توفيت بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية بمستشفى خاص.

وقالت صحيفة "السوداني نيوز"، إن "المذيعة الراحلة كانت تعاني قبل عامين من ورم سرطاني في الحنجرة أجرت من خلاله عملية جراحية بالقاهرة، وتعافت بعده ثم عادت مجددا لممارسة نشاطها التلفزيوني".

وذكرت مواقع عدة أن الإعلامية تزوجت في شهر أبريل الماضي.

يشار إلى أن ريتاج الآغا كانت التحقت بقناة "النيل الأزرق"، قبل 4 أعوام، وقدمت برامج رئيسة في القناة، منها "مساء جديد"، و"إف إم الصباحي"، و"ما في مشكلة".

الزميلة العزيزة ريتاج الآغا اليك في مرقدك الذي أتمني أن تجدي فيه سعة ورحابة وانت اليوم ضيفة عند العزيز الجبار ..كنتي كما النسمة التي تمنحنا السكينة والسلام ..وصحي الموت عزّال

غفرالله لك وجعل قبرك روضة من رياض الجنة pic.twitter.com/MAUVCbM20r — Mohammed Osman (@mohd_osman_sd) February 19, 2020

لا حول ولا قوة إلا بالله..

خبر مفجع رحيل الزميلة ريتاج الآغا

اللهم ارحمها واغفر لها وتقبلها قبولًا حسنًا

تعازينا لكل الزملاء والزميلات في الوسط #السودان#ريتاج_الآغاpic.twitter.com/aWtBTbBepQ — رفيدة ياسين (@Rofaidayassin) February 19, 2020

المصدر: وكالات