للمرة السادسة وبـ1000 صقر.. انطلاق مهرجان الصقور في السعودية

تنطلق عروض "الصقارة والصقارين" شرق محافظة طريف في السعودية، قبل بدء فعاليات المهرجان الذي تنظمه إمارة الحدود الشمالية بالمملكة غدا الاثنين، وبمشاركة من دول الخليج.

وأوضحت اللجنة المشرفة، أن "المهرجان بنسخته السادسة يتضمن فعاليات رئيسية وأخرى مصاحبة، منها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية، والموروث الشعبي".

ألف صقرا تحلق في سماء طريف

انتشرت خلال الأيام الماضية عروض الصقارة والصقارين شرق طريف، قبل بدء فعاليات مسابقة مهرجان طريف للصقور والمقام بتنظيم من إمارة الحدود الشمالية والتي تنطلق غدا، وبمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج..... pic.twitter.com/S860wLAC4U — نايف العبدالله (@naifeal3bdalh) February 16, 2020

وستضم أجنحة من المهرجان، عيادة طبية بيطرية، ومحميات طيور وحيوانات برية إضافة إلى منطقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.

وستضم فعاليات المهرجان مسابقة الملواح "10 أشواط، و1000 صقر مشارك في مختلف الفئات، وفي مسابقة الجمال 50 صقرا".

وسيتخلل المهرجان أمسيات شعرية وجلسات فنية وعزف على العود، والبيانو، ومعارض للرسم التشكيلي، فيما ستكون الجوائز عبارة عن 14 سيارة، ومكافآت مالية كبيرة ومتنوعة.

وسيشهد المهرجان، أكبر مزاد للصقور في منطقة الحدود الشمالية، حيث سيجمع كبار ملاك الصقور والمهتمين بها من 12 مركزا للصقور من المملكة والخليج.

المصدر: سبق