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مصادرة ديك بسبب شكوى دبلوماسية يثير جدلا في الجزائر

متفرقات

مصادرة ديك بسبب شكوى دبلوماسية يثير جدلا في الجزائر
Reuters
صورة تعبيرية
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تناولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة "مصادرة سردوك (ديك)" في أحد أحياء العاصمة الجزائرية، عقب شكوى تقدمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر.

ونشر نشطاء مقطع فيديو استهجن فيه صاحب الديك قيام عناصر الشرطة بمصادرة الديك، مطالبا بإرجاعه حيث ترك "دجاجة و7 صيصان".

وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية الإيطالية اشتكت من تعرضها إلى إزعاج متكرر من صياح الديك، فقررت رفع شكوى ضده دون سابق إنذار.

وأطلق جزائريون متضامنون مع صاحب الديك هاشتاغات مثل "#الحرية للسردوك"، و"#أطلقوا الديك"، وذكرت بعض المواقع أن عناصر الشرطة أبلغوا صاحبه بعدم معرفتهم بوجهة ديكه ومكان وجوده حاليا.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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