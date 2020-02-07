عارضة أزياء روسية: باتينسون ليس مثالا للجمال الذكوري

لم توافق عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية، أليونا فودونايفا، على اعتبار ممثل هوليوود، روبرت باتينسون، مثالا للجمال الذكوري.

وقالت إنه لا يمتلك ما يكفي من ملامح الوجه القاسية. جاء ذلك على لسانها في مقابلة صحفية أجرتها معها وكالة "لايف" الروسية.

Sputnik Ekaterina Chesnokova

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وقالت:" بالطبع لديه فك جميل جدا وذقن ورقبة وعظام خدين كذلك، ويبدو كل ذلك رجوليا ولامعا وجميلا. إنما شفتاه صغيرتان جدا وأنفه صغير كذلك على سبيل المثال. بينما يعجبني الرجل ذو الأنف الواضح كما هو الحال لدى، فنسنت كاسيل".

ويعتقد الجراح التجميلي الروسي، سيرجي بلوخين، أيضا أن جمال باتينسون الذكوري هو حقيقة لا جدال فيها. مع ذلك فإنه لا يتوقع زيادة الطلب على وجه مثل باتينسون.

يذكر أن البحث العلمي وصف النجم العالمي، روبرت باتينسون، بأنه الرجل الأكثر إثارة ووسامة في العالم، في دراسة صنفت جاذبية كبار المشاهير بناء على مقياس "الكمال الجسماني" حيث حصل باتينسون على معدل 92.15% تبعا للنسبة الذهبية اليونانية للجمال "فاي" (Phi).

للمصدر: لايف