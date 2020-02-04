العلم يسمي الرجل الأكثر وسامة في العالم (صور)
توّج بحث علمي النجم العالمي، روبرت باتينسون، على أنه الرجل الأكثر إثارة ووسامة في العالم، في دراسة صنفت جاذبية كبار المشاهير بناء على مقياس "الكمال الجسماني".
وحصل باتينسون على معدل 92.15% تبعا للنسبة الذهبية اليونانية للجمال "فاي" (Phi). وتُشير هذه النسبة إلى جاذبية شخص ما من خلال مراعاة قياسات الشفاه والذقن والعينين وغيرها من ميزات الوجه.
Robert Pattinson is the world's most handsome man, according to science https://t.co/DIy6V2YdXB— Daily Mail Femail (@Femail) February 4, 2020
وجاء هنري كافيل، نجم "ويتشر" (Witcher) في المرتبة الثانية، بحصوله على 91.64%، بينما احتل برادلي كوبر المرتبة الثالثة بنسبة 91.08%، وحصد براد بيت المركز الرابع بنسبة 90.51%.
وتراجع الفائز السابق، جورج كلوني، النجم الأكبر عمرا في القائمة، إلى المركز الخامس نظرا لتأثير الشيخوخة على النجم البالغ من العمر 58 عاما، ما منحه درجة 89.91%.
أما ديفيد بيكهام، فاحتل المرتبة السابعة برصيد 88.96%، وحصل على نسبة شبه مثالية في حجم أنفه وشفتيه.
ووُضعت القائمة باستخدام أحدث تقنيات رسم الخرائط المحوسبة، من قبل جراح التجميل في "هارلي ستريت"، الدكتور جوليان دي سيلفا، الذي يستخدم التكنولوجيا في عمله.
وقال الدكتور دي سيلفا، الذي يدير مركز الجراحة التجميلية للوجه في لندن: "كان روبرت باتينسون الفائز الواضح لدينا، عندما جرى قياس جميع عناصر الوجه لتحقيق الكمال الجسدي. وتواجد في المراكز الخمسة الأولى في جميع الفئات تقريبا، لأنه يتمتع بمثل هذه السمات الكلاسيكية والفك المنحوت الرائع. وتراجع جورج كلوني من صدارة المجموعة، إلا إنه ما يزال رجلا جميلا بشكل كبير، لكنه فقد جزءا من الحجم في الوجه".
واستطرد موضحا: "تتيح لنا تقنيات رسم خرائط الكمبيوتر الجديدة هذه، حل بعض الألغاز حول ما يجعل شخصا ما جميلا بدنيا، والتكنولوجيا مفيدة عند التخطيط لجراحة المرضى".
وتعد طريقة قياس الجمال هذه رائدة، في الأصل، لدى الإغريق القدماء، حيث ابتكروا النسبة الذهبية في محاولة لقياس الجمال.
وتقول الفرضية الكامنة وراء ذلك، إنه كلما كانت نسب الوجه أو الجسم أقرب إلى الرقم 1.618 (فاي)، أصبحت أجمل.
وفيما يلي ترتيب القائمة:
1. روبرت باتينسون - 92.15 ٪
2. هنري كافيل - 91.04 ٪
3- برادلي كوبر - 91.08 ٪
4- براد بيت - 90.51 ٪
5. جورج كلوني - 89.91 ٪
6. هيو جاكمان - 89.64 ٪
7. ديفيد بيكهام - 88.96 ٪
9. كاين ويست - 87.94 ٪
10. ريان جوسلينغ - 87.48
المصدر: ذي صن