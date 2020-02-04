العلم يسمي الرجل الأكثر وسامة في العالم (صور)

توّج بحث علمي النجم العالمي، روبرت باتينسون، على أنه الرجل الأكثر إثارة ووسامة في العالم، في دراسة صنفت جاذبية كبار المشاهير بناء على مقياس "الكمال الجسماني".

وحصل باتينسون على معدل 92.15% تبعا للنسبة الذهبية اليونانية للجمال "فاي" (Phi). وتُشير هذه النسبة إلى جاذبية شخص ما من خلال مراعاة قياسات الشفاه والذقن والعينين وغيرها من ميزات الوجه.

Robert Pattinson is the world's most handsome man, according to science https://t.co/DIy6V2YdXB — Daily Mail Femail (@Femail) February 4, 2020

وجاء هنري كافيل، نجم "ويتشر" (Witcher) في المرتبة الثانية، بحصوله على 91.64%، بينما احتل برادلي كوبر المرتبة الثالثة بنسبة 91.08%، وحصد براد بيت المركز الرابع بنسبة 90.51%.

Gettyimages.ru xelle/Bauer-Griffin / Contributor

وتراجع الفائز السابق، جورج كلوني، النجم الأكبر عمرا في القائمة، إلى المركز الخامس نظرا لتأثير الشيخوخة على النجم البالغ من العمر 58 عاما، ما منحه درجة 89.91%.

أما ديفيد بيكهام، فاحتل المرتبة السابعة برصيد 88.96%، وحصل على نسبة شبه مثالية في حجم أنفه وشفتيه.

Gettyimages.ru Axelle/Bauer-Griffin / Contributor

ووُضعت القائمة باستخدام أحدث تقنيات رسم الخرائط المحوسبة، من قبل جراح التجميل في "هارلي ستريت"، الدكتور جوليان دي سيلفا، الذي يستخدم التكنولوجيا في عمله.

Globallookpress © Sonia Moskowitz

وقال الدكتور دي سيلفا، الذي يدير مركز الجراحة التجميلية للوجه في لندن: "كان روبرت باتينسون الفائز الواضح لدينا، عندما جرى قياس جميع عناصر الوجه لتحقيق الكمال الجسدي. وتواجد في المراكز الخمسة الأولى في جميع الفئات تقريبا، لأنه يتمتع بمثل هذه السمات الكلاسيكية والفك المنحوت الرائع. وتراجع جورج كلوني من صدارة المجموعة، إلا إنه ما يزال رجلا جميلا بشكل كبير، لكنه فقد جزءا من الحجم في الوجه".

Globallookpress © face to face

واستطرد موضحا: "تتيح لنا تقنيات رسم خرائط الكمبيوتر الجديدة هذه، حل بعض الألغاز حول ما يجعل شخصا ما جميلا بدنيا، والتكنولوجيا مفيدة عند التخطيط لجراحة المرضى".

Globallookpress © Armando Gallo

وتعد طريقة قياس الجمال هذه رائدة، في الأصل، لدى الإغريق القدماء، حيث ابتكروا النسبة الذهبية في محاولة لقياس الجمال.

Globallookpress © AUG/face to face

وتقول الفرضية الكامنة وراء ذلك، إنه كلما كانت نسب الوجه أو الجسم أقرب إلى الرقم 1.618 (فاي)، أصبحت أجمل.

Globallookpress © face to face

وفيما يلي ترتيب القائمة:

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1. روبرت باتينسون - 92.15 ٪

2. هنري كافيل - 91.04 ٪

3- برادلي كوبر - 91.08 ٪

4- براد بيت - 90.51 ٪

5. جورج كلوني - 89.91 ٪

6. هيو جاكمان - 89.64 ٪

7. ديفيد بيكهام - 88.96 ٪

9. كاين ويست - 87.94 ٪

10. ريان جوسلينغ - 87.48

المصدر: ذي صن