رصد جسم غامض في السماء فوق بركان مكسيكي لثوان بعد ثورانه

بدأ بركان بوبوكاتبتبيل النشط للغاية في المكسيك، ثورانه مساء الاثنين 27 يناير، لكن الأمر الأكثر "رعبا" كان ظهور أضواء غامضة سريعة الحركة في السماء بعد لحظات من الثوران.

ورصدت كاميرات الويب التي تديرها الحكومة لتتبع بوبوكاتبتبيل، ومستخدمو الإنترنت، ما بدا أنه جسم غامض في السماء أعلاه بعد فترة وجيزة من إطلاق البركان للرماد عقب الانفجار الهائل.

Por si no lo vieron.



⚠️ Impresionante ⚠️

Actividad del #Volcán#Popocatépetl ayer a las 23:18 hrs.



Vista desde San Nicolás de los Ranchos, #Puebla.

Vía: @jabed1.



🚦El Semáforo de Alerta Volcánica se encuentra en #AmarilloFase2. pic.twitter.com/5SQAfl0sG7 — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 28, 2020

وبطبيعة الحال، كانت التكهنات المنتشرة بشكل واسع عبر الإنترنت، تدور حول زيارة الكائنات الفضائية، وبينما سلط البعض الضوء على عدم احتمالية حدوث مثل هذا السيناريو، حاول البعض الآخر ببساطة جعل الأمر قابلا للتصديق وأنه حقيقة موجودة.

El burro por delante — P3LO2 (@P3LO2) January 29, 2020

Estuve leyendo otras fuentes y mencionan que hay otra toma vista desde otro municipio donde se ve que hay un objeto volador rondando el cráter un minuto antes de la explosión, además se me hace un poco irregular la trayectoria como para ser el de una "estrella fugaz". — Ulises Horseman 🐴𖤐 (@iSosaUlises) January 28, 2020

وتباينت التكهنات حول الجسم المضيء الغامض الذي ظهر في السماء، حيث رجح البعض أن يكون "مجرد طائرة"، أو "قمرا صناعيا"، وهي الردود الأكثر شيوعا بين المستخدمين الواقعيين، فيما رأى المؤمنون بنظريات المؤامرة أنه انفجار لجسم فضائي.

وبغض النظر عن وجود مخلوقات فضائية أم لا، نوهت السلطات الجمهور بتجنب المنطقة، خاصة مع وجود تنبيه أصفر من الدرجة الثانية.

Paseando por tu mundo... Y tu ni me miras... 👽 pic.twitter.com/OK0j19Vlnf — RUBEN MENDOZA (@Danger36992348) January 29, 2020

المصدر: RT