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رصد جسم غامض في السماء فوق بركان مكسيكي لثوان بعد ثورانه

متفرقات

رصد جسم غامض في السماء فوق بركان مكسيكي لثوان بعد ثورانه
twitter@Webcams Mexico
الجسم الغامض فوق بركان بوبوكاتبتبيل
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بدأ بركان بوبوكاتبتبيل النشط للغاية في المكسيك، ثورانه مساء الاثنين 27 يناير، لكن الأمر الأكثر "رعبا" كان ظهور أضواء غامضة سريعة الحركة في السماء بعد لحظات من الثوران.

ورصدت كاميرات الويب التي تديرها الحكومة لتتبع بوبوكاتبتبيل، ومستخدمو الإنترنت، ما بدا أنه جسم غامض في السماء أعلاه بعد فترة وجيزة من إطلاق البركان للرماد عقب الانفجار الهائل.

وبطبيعة الحال، كانت التكهنات المنتشرة بشكل واسع عبر الإنترنت، تدور حول زيارة الكائنات الفضائية، وبينما سلط البعض الضوء على عدم احتمالية حدوث مثل هذا السيناريو، حاول البعض الآخر ببساطة جعل الأمر قابلا للتصديق وأنه حقيقة موجودة.

وتباينت التكهنات حول الجسم المضيء الغامض الذي ظهر في السماء، حيث رجح البعض أن يكون "مجرد طائرة"، أو "قمرا صناعيا"، وهي الردود الأكثر شيوعا بين المستخدمين الواقعيين، فيما رأى المؤمنون بنظريات المؤامرة أنه انفجار لجسم فضائي.

وبغض النظر عن وجود مخلوقات فضائية أم لا، نوهت السلطات الجمهور بتجنب المنطقة، خاصة مع وجود تنبيه أصفر من الدرجة الثانية.

المصدر: RT

 

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