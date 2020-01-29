 
مباشر
عاجل
البرلمان الأوروبي يصادق بشكل نهائي على صفقة "بريكست" مع بريطانيا

الحراس المصريون يحبطون محاولة سرقة آثار

متفرقات

الحراس المصريون يحبطون محاولة سرقة آثار
Reuters
آثار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n61o

تمكن حراس المجلس الأعلى للآثار في مصر، فجر اليوم من إحباط محاولة سرقة آثار بمنطقة أبو رواش، حيث تم القبض على تشكيل عصابي من أربعة أشخاص كانوا يقومون بالحفر خلسه داخل المنطقة.

إقرأ المزيد
"قبر لم يُمس" في مصر يذهل عالم آثار في اكتشاف مفاجئ!

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إن حراس المنطقة قاموا بمراقبة الجناة أثناء محاولتهم دخول المنطقة الأثرية وتم القبض عليهم متلبسين أثناء قيامهم بالحفر خلسة.

وقام الحراس بإبلاغ شرطة السياحة والآثار وتحرير محضر بوجود مجموعة أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وتم تسليمهم للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط