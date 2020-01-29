الحراس المصريون يحبطون محاولة سرقة آثار

تمكن حراس المجلس الأعلى للآثار في مصر، فجر اليوم من إحباط محاولة سرقة آثار بمنطقة أبو رواش، حيث تم القبض على تشكيل عصابي من أربعة أشخاص كانوا يقومون بالحفر خلسه داخل المنطقة.

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وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إن حراس المنطقة قاموا بمراقبة الجناة أثناء محاولتهم دخول المنطقة الأثرية وتم القبض عليهم متلبسين أثناء قيامهم بالحفر خلسة.

وقام الحراس بإبلاغ شرطة السياحة والآثار وتحرير محضر بوجود مجموعة أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وتم تسليمهم للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

المصدر: RT