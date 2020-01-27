طفل روسي يدخل كتاب غينيس كأصغر رحالة سنا

دخل الطفل البالغ عامين، رادومير كازانبايف، من أهالي مدينة قازان الروسية كتاب غينيس للأرقام القياسية الروسية كأصغر رحالة سنا في روسيا.

مشهد من مقطع فيديو

وذلك بعد أن زار مع والديه 11 بلدا خلال شهر واحد.

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وقد أعجبت المسافر الفتي بالونات جوية ضخمة في منطقة كابادوسيا وشلال إيغوازو في البرازيل. وتسلق رادومير مع أبويه قمة أعلى بركان في أكوادور حيث صعد كذلك سلم "سيلارونا" المشهور والواقع على ارتفاع 5 آلاف متر.

وقالت قناة "مير – 24" التلفزيونية الروسية إن الوالدين قررا إطلاع صغيرهما على العالم وسجلا كل رحلة سياحية له بالفيديو، ثم نشرا مقاطع الفيديو على الإنترنت.

وخطر ببالهما بعد ذلك أن يطلبا أصحاب كتاب غينيس للأرقام القياسية الروسية أن يدرجوا اسم ابنهما في الموسوعة. ووافق أصحاب الشأن على الرغم من أن قواعد كتاب غينيس لا تسمح بتسجيل الأرقام القياسية للأطفال إلا بعد بلوغهم الخامسة من عمرهم.

يذكر أن والدي، رادومير، قررا أن يقوما مع ابنهما برحلة حول العالم لترشيح طفلهما لأن يدخل في كتاب غينيس للأرقام القياسية والأوروبية والعالمية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا