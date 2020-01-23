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سويسرا تسك أصغر قطعة نقدية ذهبية حفرت عليها صورة أينشتاين

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سويسرا تسك أصغر قطعة نقدية ذهبية حفرت عليها صورة أينشتاين
Sputnik Dmitry Korobeinikov
صورة أرشيفية
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استطاعت البنوك السويسرية سك قطعة نقدية بقطر 3 مليمترات حفرت عليها صورة عالم الفيزياء المشهور ألبرت أينشتاين.

سويسرا تسك أصغر قطعة نقدية ذهبية حفرت عليها صورة أينشتاين
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ألبرت أينشتاين

وتعتبر تلك أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم. لكن من المستحيل أن يتعرف المرء على أينشتاين أو سنة صدور القطعة النقدية هناك دون أن يستعين بعدسة مكبرة.

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وتباع القطعة النقدية داخل علبة توضع فيها العدسة المكبرة.

يذكر أن قيمة القطعة النقدية الذهبية تعادل ربع فرنك سويسري، وصدرت بكمية محدودة.

وليس من قبيل الصدفة اختيار صورة أينشتاين، فعالم الفيزياء المشهورعاش في سويسرا أعوام 1895 – 1914 حيث عمل خبيرا في مكتب براءة الاختراع في مدينة برن. وعرض على المجتمع العلمي معادلته المشهورة E = mc2.

المصدر: لايف

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