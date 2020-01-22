Louis Vuitton تشتري ثاني أكبر ألماسة في العالم

أعلنت شركة Louis Vuitton المتخصصة ببيع الأزياء والحقائب الفاخرة عن شرائها ألماسة نادرة صنفت بأنها ثاني أكبر حجر ألماس خام عثر عليه في العالم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ألماسة Sewelo النادرة التي اشترتها Louis Vuitton يبلغ حجمها 1758 قيراطا، قد عثر عليها العام الفائت في إحدى المناجم التابعة لشركة Lucara Diamond في جمهورية بوتسوانا الإفريقية، ويبلغ ثمن هذه الماسة أكثر من 50 مليون دولار.

Louis Vuitton buys Sewelo, the second-Biggest Diamond in History, discovered in April 2019 at the Karowe mine in Botswana. pic.twitter.com/my9gJVFRAF — Monsieur Ponto🇿🇦 (@monsieurponto) 16 января 2020 г.

وتعتبر الماسة المذكورة ثاني أكبر حجر ألماس خام يعثر عليه بعد الحجر الذي اكتشف عام 1905، والذي بلغ حجمه 3106 قيراطات، وتم شطره إلى ماستين كبيرتين بحجم 530 و317 قيراطا، لتزيين التاج الملكي البريطاني.

ومن جانبها أشارت شركة Lucara Diamond صاحبة المنجم الذي عثر فيه على الماسة المذكورة إلى أن Sewelo قد تتحول إلى مجموعة من الأحجار التي ستزين المجوهرات، وأنها دخلت في شراكة مع Lucara Diamond وشركة أخرى لتحقيق هذه الغاية.

المصدر: gazeta.ru