أسود في السودان تتضور جوعا!

دعا نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، الهيئات المختصة إلى التدخل وإنقاذ أسود في حديقة بالخرطوم من الهلاك جوعا ومرضا.

وتداولت حسابات في المواقع صورا لأسود هزيلة ضامرة في حديقة حيوانات القرشي في الخرطوم، ما أثار موجة من التعاطف مع "ملك الغابة" في هذه المحنة العسيرة.

وأبدى عدد من النشطاء سخطهم من الإهمال في تغذية والعناية بهذه الحيوانات، فيما لفت بعض آخر إلى أن الأزمات في السودان طالت البشر والحيوانات.

أتمنى من الشعب السوداني ان يدعم حديقة الحيوانات بأي شي بالتنسيق مع الأطباء البيطريين

وأتمنى من الهلال الأحمر @emiratesrc التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لغاية ما تنهض السودان مره أخرى ويتولون المهمه



نتمنى دعمكم @AlAinZooUAE#انقذوا_اسود_القرشيpic.twitter.com/nBu4DK1vXU — دار زايـــــــــد 🇦🇪 (@halameer78) January 20, 2020

اللافت أن صور أسود حديقة حيوانات القرشي الضامرة في السودان، وجدت صدى في أوساط مواطني دول عربية أخرى، حيث دعا أحدهم مؤسسات بلاده المختصة إلى مد يد العون وإنقاذ هذه الأسود البائسة.

في تفاعل إنساني شعب #السودان يطلق حملة واسعة تضامناً مع أسود كادت تموت من الجوع والإهمال في حديقة حيوانات في الخرطوم ، حالها كحال الشعب وبقية الحيوانات ، الرحمه لا تتجزأ ، وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته أمام الله ، إرحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء . #انقذوا_اسود_القرشيpic.twitter.com/fNcRTVVh6o — 🇸🇩⁩ Ahmed baineen (@ahmedmustafa586) January 19, 2020

وتأثرت إحدى الناشطات بمشهد الأسود المزري، وكتبت لافتة إلى أن الأسد ملك الغابة، مبدية في الوقت نفسه استعدادها لتبني هذه الحيوانات المعذبة.

المصدر: تويتر