كيف نخفض نسبة الزرنيخ في الأرز خلال طهوه

تقول خبيرة التغذية الألمانية دانييلا كريل، إن الارز يحتوي على عدد من المعادن والعناصر الكيميائية والفيتامينات، وفي نفس الوقت يحتوي على عنصر الزرنيخ السام.

ويفيد موقع Focus.de بأن دانييلا كريل أخصائية التغذية في مركز المستهلك في بافاريا، توضح كيف يمكننا التخلص تقريبا من نصف نسبة هذا العنصر السام (45%) أثناء عملية الطهو.

وتقول، إن معدن الزرنيخ السام موجود طبيعيا في بعض أنواع التربة التي يزرع فيها الأرز، ما يسبب تغلغله في المحصول. لذلك من أجل التخلص منه يجب اتباع قاعدتين تساعدان على التقليل من تركيزه بدرجة كبيرة.

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القاعدة الأولى: يذوب الزرنيخ في الماء، لذلك يجب غسل الأرز جيدا قبل طبخه. وتقول "يجب غسل الأرز جيدا بالماء، قبل البدء بطبخه، ما يسمح بتقليل نسبة الزرنيخ فيه".

القاعدة الثانية: طبخ الأرز بنسبة واحد إلى ستة، أي طبخه في كمية ماء تعادل ستة أضعاف كمية الأرز، وبعد أن يصبح جاهزا يجب سكب الماء المتبقي. بحسب كريل.

وتضيف الخبيرة، تسمح هذه الطريقة بالتخلص من 45% من الزرنيخ الموجود في حبوب الأرز.

المصدر: ميديك فوروم