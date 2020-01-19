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بالفيديو.. فقمة تفاجئ المشاركين في عيد الغطاس

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بالفيديو.. فقمة تفاجئ المشاركين في عيد الغطاس
Sputnik
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فاجأت فقمة مجموعة من المغتسلين بماء الغطاس في بلدة يامبورغ في سيبيريا الروسية، حيث أطلت برأسها من ماء النهر المتجمد لتشارك ربما، مراسمهم في عيد الغطاس.

والملفت أن الفقمة لم تشعر بأي خوف من اقتراب البشر وتابعت عومها دون اهتمام بالشخص الذي قام بتصويرها.

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وقال صاحب الفيديو: "لقد فوجئنا جميعا بالفقمة، التي لم تعرنا أي اهتمام".

المصدر: نوفوستي

 

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