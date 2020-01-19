بالفيديو.. فقمة تفاجئ المشاركين في عيد الغطاس
فاجأت فقمة مجموعة من المغتسلين بماء الغطاس في بلدة يامبورغ في سيبيريا الروسية، حيث أطلت برأسها من ماء النهر المتجمد لتشارك ربما، مراسمهم في عيد الغطاس.
والملفت أن الفقمة لم تشعر بأي خوف من اقتراب البشر وتابعت عومها دون اهتمام بالشخص الذي قام بتصويرها.
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"А что это вы тут делаете"? Нерпа приняла участие в строительстве купели в Ямбурге. ______________________ #новыйуренгой#коротчаево#салехард#губкинский#пуровск#надым#ноябрьск#салехард#лабытнанги#правохеттинский#аксарка#ярсале#ямбург#муравленко#старыйнадым#уренгой#пурпе#сывдарма#сводка89#новозаполярный#вынгапуровский#пангоды#панаевск#сеяха#антипаюта#новыйпорт#мужи#лимбяяха#красноселькуп#газсале
وقال صاحب الفيديو: "لقد فوجئنا جميعا بالفقمة، التي لم تعرنا أي اهتمام".
المصدر: نوفوستي