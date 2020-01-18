العثور على قط عملاق في الولايات المتحدة (صور)

يعاني القط بازوكا من ولاية كارولينا الشمالية من مشكلة صعبة، حيث يجب أن يفقد ما لا يقل عن 10 كغم من وزنه الزائد، وأن يجد له صاحبا جديدا، لأن صاحبه السابق قد صار في ذمة الله.

يبلغ عمر هذا القط الوديع 5 سنوات، ويزن زهاء 16 كغم.

ويعيش حاليا، في إحدى دور رعاية الحيوان في الولاية المذكورة، حيث سيتوجب عليه الخضوع "للحمية" هناك.

وكان بازوكا يعيش مع رجل مسن، يعاني من مشاكل في الذاكرة، وكان ينسى بين الحين والآخر أنه قدم الطعام له، ليتناول الأخير وجبات لا تحصى يوميا سببت له سمنة مفرطة كادت تقتله.

المصدر: news.mail.ru