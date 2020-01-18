العثور على قط عملاق في الولايات المتحدة (صور)
يعاني القط بازوكا من ولاية كارولينا الشمالية من مشكلة صعبة، حيث يجب أن يفقد ما لا يقل عن 10 كغم من وزنه الزائد، وأن يجد له صاحبا جديدا، لأن صاحبه السابق قد صار في ذمة الله.
يبلغ عمر هذا القط الوديع 5 سنوات، ويزن زهاء 16 كغم.
ويعيش حاليا، في إحدى دور رعاية الحيوان في الولاية المذكورة، حيث سيتوجب عليه الخضوع "للحمية" هناك.
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That’s one big boy! (35lbs big!) Bazooka arrived at the SPCA today where he‘ll receive some much needed medical care. Let’s all send our well wishes to Bazooka as he begins his weight loss journey! #bodypawsitive #spcawake #raleigh #dechonking #catweightloss #rescuecat #chonkycat
وكان بازوكا يعيش مع رجل مسن، يعاني من مشاكل في الذاكرة، وكان ينسى بين الحين والآخر أنه قدم الطعام له، ليتناول الأخير وجبات لا تحصى يوميا سببت له سمنة مفرطة كادت تقتله.
المصدر: news.mail.ru