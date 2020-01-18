سمكة قرش تسبح في شوارع أستراليا

أصيب سكان مدينة غولد كوست في ولاية كوينزلاند الأسترالية بالذعر، عند مشاهدتهم سمكة قرش تسبح على طول شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة.

والتقط أحد سكان ضاحية بورلي هيدز، واسمه بريندان هورن صورة لزعنفة تخرج من الماء، وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشهد أستراليا موجة من الأمطار الغزيرة، بعد أن ضربتها حرائق مدمرة على مدى أسابيع بسبب الحر والجفاف الشديد.

واجتاح الطقس العاصف ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، وكوينزلاند التي كانت الأكثر تضررا من الجفاف وحرائق الغابات.

المصدر: pogoda.mail.ru