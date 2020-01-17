وفاة أقصر شخص في العالم

أفادت موسوعة " غينيس" للأرقام القياسية، بأن أقصر رجل في العالم هاغندرا تابا ماغار، توفي عن عمر بلغ الثامنة والعشرين.

وذكرت الموسوعة، أن هاغندرا تابا ماغار من مواليد نيبال عام 1992 وفي مرحلة النضوج بلغ طوله

67.08 سنتيمترا، وتم تسجيله كأصغر شخص في العالم يملك القدرة على الحركة بشكل مستقل.

ودخل كتاب " غينيس" للأرقام القياسية في عام 2011 وقالت هذه المؤسسة إنه كان أطول بـ7 سم من الفلبيني غانغري بالوينغ، الذي لم يكن قادرا على الوقوف والمشي دون مساعدة.

وأضافت الموسوعة: "جذب هاغندرا انتباه الجمهور بسرعة، وعين سفيرا للنوايا الحسنة في مجال السياحة في نيبال عام 2011".

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ونقلت الموسوعة عن أصدقائه أنه كان يعاني في الفترة الأخيرة من مشاكل في القلب والربو، وأصيب بالتهاب رئوي وبعد نقله إلى المستشفى في بلاده توفي في 16 يناير.

والآن انتقل لقب أصغر رجل في العالم قادر على الحركة، إلى الكولومبي إدوارد نينو هرنانديز، الذي يبلغ طوله 70.21 سم.

المصدر: نوفوستي