قمر صناعي ياباني يسجل رقما قياسيا لأكثر مدار منخفض

سجل القمر الصناعي الياباني "تسوبامي" (طائر السنونو) رقما قياسيا في مدار الطيران المنخفض للغاية، وأدرج في كتاب غينيس للأرقام القياسية في طوكيو.

إقرأ المزيد

أفادت وكالة الفضاء اليابانية "JAXA" أن القمر الصناعي التجريبي أتم طيرانه على مدار منخفض للغاية يبلغ 167.4 كلم، وأدرج في كتاب غينيس للأرقام القياسية. ووفقا للوكالة، لا يوجد اليوم قمر صناعي واحد يمكنه الطيران حول كوكب الأرض على هذا الارتفاع المنخفض، الذي يتيح للمركبة الفضائية إجراء عمليات المسح والرصد لسطح الكرة الأرضية على نحو أكثر دقة وتفصيلا.

لكن مقاومة الهواء تحت مدار 300 كلم تزداد، وهو ما يزيد من معدل تآكل المعدات الفضائية. وقد أطلق القمر الصناعي "تسوبامي" عام 2017، وفي أبريل من العام الجاري، انخفض مداره حتى 271 كلم، ثم انخفض عن هذا الارتفاع حتى 167.4 كلم، حيث تمكن من البقاء على الارتفاع ذاته سبعة أيام، انتهت بعد ذلك حياته.

المصدر: نوفوستي