جزائري حاول الوصول سباحة إلى أستراليا

حاول مواطن جزائري الوصول إلى أستراليا سباحة من تيمور الشرقية ولكنه فشل في تحقيق أمنيته وأنقذه صيادو الأسماك وأعادوه إلى الشاطئ.

وتفيد مجلة Asia One، بأن المواطن الجزائري عبد الرحمن، وصل إلى تيمور الشرقية في بداية ديسمبر 2019 وعاش في العاصمة ديلي. وعندما انتهت مدة صلاحية تأشيرته ولم يبق معه المال الكافي، قرر السباحة إلى مدينة سواي الواقعة جنوب–غرب العاصمة ديلي على بعد 138 كيلومترا والقريبة من الساحل الجنوبي للجزيرة.

إقرأ المزيد

ومن هذه المنطقة قرر عبدالرحمن السباحة باتجاه أستراليا. ولكن بسبب الموج العالي وسوء الأحوال الجوية، لم يتمكن من الاستمرار في السباحة وبدأ يشعر بالإرهاق والتعب، وفي 11 يناير الجاري أنقذه صيادو السمك المحليون وهو في بحر تيمور بالقرب من منطقة ملقا الوسطى في مقاطعة شرق نوسا تنغارا الإندونيسية ونقلوه إلى المستشفى.

وقد أرسل الجزائري بعد حصوله على المساعدة الطبية اللازمة إلى مكتب الهجرة في منطقة أتامبوا الإندونيسية، حيث يجري التحقيق للتأكد من حقيقة وضعه.

المصدر: لينتا. رو