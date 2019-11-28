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ضبط أول غواصة لتهريب المخدرات في أوروبا

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ضبطت السلطات الإسبانية أمس الأربعاء غواصة على متنها 3 آلاف كيلوغرام (3.3 أطنان) من الكوكايين قبالة سواحل البلاد.

وقالت الشرطة إنها أول غواصة لتهريب المخدرات يتم اعتراضها في أوروبا، مضيفة في بيان أنه تم ضبطها في المياه قبالة منطقة جليقية بشمالي غربي البلاد يوم السبت وفيها 152 عبوة مغلفة بعناية من الكوكايين.

وأضاف البيان أن العملية اعتمدت أيضا على مساعدة قوات شرطة من البرازيل والبرتغال والولايات المتحدة.

المصدر: RT

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