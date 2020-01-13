رجل "محظوظ" بنجاته وسط إعصار ضرب ولاية أمريكية (فيديو)

كشفت لقطات مذهلة عن لحظة نجاة رجل "محظوظ" من ولاية ألاباما الأمريكية من انهيار غصن شجرة كبير على الأرض خلال عاصفة شديدة ضربت الولاية في عطلة نهاية الأسبوع.

وتبين أن الرجل دخل منزله الواقع في مقاطعة "بيكنز"، قبل ثوان من انكسار أحد أغصان الأشجار ليسقط مباشرة حيث كان يمشي، ويتحطم على الفور بقوة التأثير.

Guys. I’m pretty sure that I’m still alive bc I’m supposed to watch the @Vikings win today. Otherwise I’d be dead. 😳😳😳 pic.twitter.com/2KIFro4J01 — Cambro is celebrating Thicc Boi Winter™️ (@CambroLiving) January 11, 2020

وللأسف، الحظ لم يحالف أشخاصا آخرين، حيث قُتل 3 أفراد وفقا لتقرير نشرته هيئة الطقس الوطنية، حول إعصار ضرب المنطقة على مستوى EF-2، ووصلت سرعة الرياح إلى 132 ميلا على الأقل في الساعة.

والتقطت صور طائرات الدرون بعض الدمار، الذي لحق بالمنطقة المحيطة، حيث كشفت العديد من المنازل التي هُدّمت بالكامل بسبب الإعصار القوي.

Gut wrenching destruction out of #PickensCounty#Alabama after a #tornado tore through this afternoon near the city of Carrollton. This is why storm shelters are the best option. A mobile home stood NO chance in that path. Site built homes obliterated. #ALwx#LSMwxpic.twitter.com/TnxwdiwIiA — Brett Adair (@AlaStormTracker) January 11, 2020

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 81 ألفا في جميع أنحاء الولاية، وتسببت العاصفة بتدمير البنية التحتية للطاقة.

المصدر: RT