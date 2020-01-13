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رجل "محظوظ" بنجاته وسط إعصار ضرب ولاية أمريكية (فيديو)

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رجل
Gettyimages.ru Jason Persoff Stormdoctor
صورة تعبيرية
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كشفت لقطات مذهلة عن لحظة نجاة رجل "محظوظ" من ولاية ألاباما الأمريكية من انهيار غصن شجرة كبير على الأرض خلال عاصفة شديدة ضربت الولاية في عطلة نهاية الأسبوع.

وتبين أن الرجل دخل منزله الواقع في مقاطعة "بيكنز"، قبل ثوان من انكسار أحد أغصان الأشجار ليسقط مباشرة حيث كان يمشي، ويتحطم على الفور بقوة التأثير.

وللأسف، الحظ لم يحالف أشخاصا آخرين، حيث قُتل 3 أفراد وفقا لتقرير نشرته هيئة الطقس الوطنية، حول إعصار ضرب المنطقة على مستوى EF-2، ووصلت سرعة الرياح إلى 132 ميلا على الأقل في الساعة.

والتقطت صور طائرات الدرون بعض الدمار، الذي لحق بالمنطقة المحيطة، حيث كشفت العديد من المنازل التي هُدّمت بالكامل بسبب الإعصار القوي.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 81 ألفا في جميع أنحاء الولاية، وتسببت العاصفة بتدمير البنية التحتية للطاقة.

المصدر: RT

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