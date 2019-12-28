بعد فيديوهات خادشة للحياء.. محكمة مصرية تنظر في الحكم الصادر بحق الراقصة "جوهرة"

تصدر محكمة جنح مصرية، اليوم السبت، حكمها في الاستئناف المقدم من الراقصة "إيكاترينا أندريفا"، الشهيرة بـ"جوهرة" في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

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وقدم محامي الدفاع عن الراقصة خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل وعدم جدية التحريات.

وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على جوهرة، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم امتلاكها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل الراقصة بكفالة 5 آلاف جنيه، وأحالت القضية لمحكمة الجنح.

وأثارت الراقصة مؤخرا ضجة كبيرة بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء لها صحبة زوجها المصري على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT