الراقصة "جوهرة" تخرج عن صمتها بعد انتشار فيديوهات مسربة لها برفقة زوجها

خرجت الراقصة "جوهرة" عن صمتها بعد ساعات من شائعة القبض عليها، مساء أمس الاثنين، لظهورها في فيديوهات أثارت الجدل صحبة زوجها المصري خالد أحمد.

وقالت الراقصة عبر تطبيق "إنستغرام" أمس الاثنين: "لا يوجد لدي صفحات رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وغير مسؤولة عن تداول أخبار غير حقيقة، أو أي تصريح على لساني من صفحات تزعم اسمي بشكل مزيف، أنا لا أمتلك إلا حساب الإنستغرام الموثق فقط".

من جهتها، نفت مصادر أمنية في مصر القبض على جوهرة وخالد الذي ظهر معها في الفيديوهات المسربة مؤخرا، والتي أثارت الجدل والانتقادات لما تضمنته من جرأة لهما في غرفة نومهما.

المصدر: وكالات