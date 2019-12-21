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رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي: مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا استفزازية

مترو أنفاق موسكو يدشن ملعبا مجانيا للتزحلق على الجليد

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مترو أنفاق موسكو يدشن ملعبا مجانيا للتزحلق على الجليد
Globallookpress
ملعب للتزحلق في مترو موسكو
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فاجأت إدارة مترو موسكو ركابه بهدية ممتازة بمناسبة قدوم عيد رأس السنة والميلاد فقد افتتحت يوم 20 ديسمبر بين محطتي مترو الأنفاق سبورتيفنايا ولوجنيكي ملعبا مجانيا للتزحلق على الجليد.

حيث يمكن أن يتفرغ ركاب مترو الأنفاق من همومهم ويستمتعوا قليلا بالتزحلق على الجليد وإن لفترة قصيرة من الزمن.

مترو أنفاق موسكو يدشن ملعبا مجانيا للتزحلق على الجليد
Globallookpress
ملعب للتزحلق في مترو موسكو

وقالت نائب مدير مترو انفاق موسكو لشؤون الخدمات الاجتماعية، يوليا تيمنيكوفا، إن تدفق الركاب بين المحطتين المذكورتين يبلغ كل يوم  نحو 115 ألف شخص.

مترو أنفاق موسكو يدشن ملعبا مجانيا للتزحلق على الجليد
Globallookpress
ملعب للتزحلق في مترو موسكو

واستضاف ملعب التزحلق على الجليد يوم افتتاحه بابا نويل (ديد موروز) وحفيدته سنيغوروتشكا وكذلك فرقا من الفنانين الذين قدموا مشاهد رائعة من عرض "كسارة البندق" الجليدي المستوحى من باليه تشايكوفسكي الشهير.

يذكر أن ملعب التزحلق على الجليد التابع لمترو موسكو سيستمر في العمل لغاية 15 يناير المقبل.

المصدر: فيستي.رو

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