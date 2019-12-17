أم تحتال على طفلها بطريقة عبقرية لتفادي بكاءه! (فيديو+ صور)

عثرت أم يابانية على حيلة ذكية لخداع طفلها وتفادي بكاءه المستمر كلما غابت عن ناظريه.

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وقامت الأم بصناعة مجسم لها بالحجم الطبيعي من الورق المقوى، حتى يعتقد الطفل أنها لا تزال في الغرفة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتظهر الأم في إحدى الصور وهي تقف في الغرفة كما لو كانت تشاهده وهو يلعب، وفي صورة أخرى وهي تجلس على الأرض كما لو أنها على وشك اللعب معه.

وتم وضع كلا الشكلين بعيدا عن متناول اليد، حتى لا يتمكن الطفل من كشف الخدعة، لتستطيع اﻷم بهذه الطريقة العبقرية من الاستمرار في الأعمال المنزلية، بينما يستمر ابنها في اللعب بسعادة معتقدا بأنها إلى جانبه.

وتمت مشاركة مقطع فيديو الحيلة الذكية هذه من قبل الأب على موقع "تويتر"، لتنال إعجاب آلاف الأشخاص.

وأوضح الأب أن الطفل لم يترك لوحده، وكان دائما متواجد معه للإشراف على لعبه. كما أن الأم تقوم بالدخول والخروج كل 20 دقيقة للتحقق من أن طفلها كان على ما يرام.

المصدر: ديلي ميل