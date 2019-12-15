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ملكة جمال جامايكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم (بالصور)

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توجت الجامايكية، توني آن-سينغ، بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019 ، يوم أمس السبت، وقالت إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.

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وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينغ (23 عاما) التي تخرجت من جامعة فلوريدا، إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

وأكدت سينغ للصحفيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب في لندن: "أريد أن أحدث تغييرا يكون مستداما. وإذا تحدثنا عن المرأة ... هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة"، ولم تحدد سينغ نوع التغيير الذي كانت تفكر فيه.

ملكة جمال جامايكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم (بالصور)
Reuters
مسابقة ملكة جمال العالم 2019
ملكة جمال جامايكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم (بالصور)
ملكة جمال جامايكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم (بالصور)
Reuters
ملكة جمال جامايكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم (بالصور)
Reuters
ملكة جمال جامايكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم (بالصور)
Reuters
ملكة جمال جامايكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم (بالصور)
Reuters
ملكة جمال جامايكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم (بالصور)
Reuters
ملكة جمال جامايكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم (بالصور)
Reuters
ملكة جمال جامايكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم (بالصور)
Reuters

المصدر: رويترز

 

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