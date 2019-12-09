حسناء جنوب إفريقيا تفوز بمسابقة ملكة جمال الكون وجميلة روسيا لم تشارك

فازت فتاة جنوب إفريقيا البالغة من العمر 29 عاما، زوزيبيني تونتسي، بمسابقة ملكة جمال الكون – 2019.

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واشتهرت ملكة جمال الكون قبل منحها اللقب بحملة أقامتها في جنوب إفريقيا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

ووضعت ملكة جمال الكون الفلبينية عام 2018 كتريونا غريه تاج ملكة جمال الكون عام 2019 على رأس تونتسي الجنوب إفريقية.

وأفادت قناة "روسيا – 24" بأن مسابقة ملكة جمال الكون – 2019 الـ68 أقيمت في ولاية جورجيا الأمريكية حيث لا تشارك ملكة جمال روسيا -2019 ألينا سالكو، التي لم تتمكن من الحصول على تأشيرة الدخول الأمريكية والتهيؤ للمشاركة في المسابقة لتأخر السلطات الأمريكية في تحديد موعد ومكان المسابقة.

المصدر: فيستي