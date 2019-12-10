ما سر ظاهرة "هالة القمر" الغامضة؟ (صورة)

التقط ماثيو كوتر، عمره 35 عاما من وركشاير ببريطانيا، صورة مذهلة لظاهرة نادرة كان فيها القمر ساطعا ومحاطا بـ"هالة" كبيرة حوله، ليلة الاثنين 9 ديسمبر.

وفي حديثه مع "ميرور أونلاين"، قال كوتر: "أنا وابني محظوظان بما يكفي لرؤية هالة غير عادية حول القمر الليلة الماضية. لقد كان مشهدا رائعا للغاية، واستمر مدة 10 دقائق أو نحو ذلك".

Mysterious 'moon halo' lights up night sky - here's what the lunar phenomenon is https://t.co/lZPZz4JjEnpic.twitter.com/BAp05wY5pT — Mirror Tech (@MirrorTech) December 10, 2019

Incredible 22 degree halo around the Moon tonight as it shone through a thin veil of cirrus cloud - the harbinger of a low pressure system headed our way tomorrow...! pic.twitter.com/37Ti5tAL2Z — Alistair Hamill (@ahamillphotos) December 9, 2019

وتحدث ظاهرة "هالة القمر" عندما تغطي السحب العالية الرقيقة، التي تحتوي على ملايين بلورات الجليد الصغيرة، معظم السماء.

Me: I CAN SEE UR HALO! HALO! I CAN SEE UR HALO! HALOOOOO!



Moon: pic.twitter.com/JcDJSlcq6w — Kelcie Ford (@4d_KroKK) December 10, 2019

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وأوضحت ناسا: "كل بلورة ثلجية تعمل كعدسة مصغرة. ونظرا لأن معظم البلورات لها شكل سداسي ممدود مماثل، فإن الضوء الذي يدخل وجها بلوريا ويخرج من الطرف المعاكس، ينكسر 22 درجة، وهو ما يتوافق مع نصف قطر هالة القمر".

ولم يكن كوتر الشخص الوحيد الذي شاهد هالة القمر الليلة الماضية، حيث نشر عدد من المتابعين صورا للظاهرة على موقع "تويتر".

وشارك المصور الفلكي أليستير هاميل صورة مذهلة، كتب عليها: "هالة مذهلة تبلغ 22 درجة حول القمر الليلة، وهي تتلألأ بشكل لافت".

المصدر: ميرور