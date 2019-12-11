24 ساعة على الهواء مباشرة.. مقدم محطة تلفزيونية ينوي تحقيق رقم قياسي

أعلن مقدم قناة محلية من مدينة "أوفا" عن نيته تحقيق رقم قياسي بالبث المباشر لمدة 24 ساعة متواصلة.

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وأعلن دينيس غالييف المقدم في قناة "فسيا أوفا" أن البث سيبدأ الساعة 12 ظهراً في 28 من الشهر الجاري.

وسيكون البث المباشر عبارة عن حوار مع ضيوف الاستوديو والأبواب مفتوحة لجميع الراغبين. إضافة لإمكانية الاتصال هاتفياً بالاستوديو لإرسال تحية للأقرباء على الهواء مباشرة.

يذكر أن محطة راديو "هنا موسكو" قد حققت سابقاً رقما قياسيا بالبث المباشر على الراديو لمدة 53 ساعة. حينها كان على المقدمين الاثنين البقاء على الهواء مباشرة دون السكوت لأكثر من 10 ثوان واستمرا باستقبال ضيوف الاستوديو ليومين كاملين من دون نوم.

المصدر: regnum.ru