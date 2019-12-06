نفوق "الليدي غاغا" - أجمل بقرة في ألمانيا عن عمر ناهز 13 عاما

أعلن هينريك فيله صاحب أجمل بقرة في ألمانيا صاحبة لقب "الليدي غاغا"، أن بقرته المحبوبة من فصيلة هولشتاين، قد نفقت يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 13 عاما.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه يصعب عليه وصف الطبيعة الهادئة والمميزة لهذه البقرة، في عبارة واحدة.

وقال إن أفضل وصف لها، ربما يكون في أنها تأتي "مرة واحدة في العمر"، حيث إنه لا يمكن مقابلة بقرة مثل تلك سوى مرة واحدة في الحياة.

A much-loved and highly decorated Holstein dairy cow by the name of Lady Gaga has died at the age of 13, her owner said. https://t.co/jCUml2dNwr — dpa news agency (@dpa_intl) 6 декабря 2019 г.

وأشار الرجل إلى أن بقرته، كانت تفوز في مسابقات جمال مثيلاتها منذ عام 2013، وكانت تشارك في عروض متعددة.

وأنجبت هذه البقرة، ثمانية عجول كان آخرها في سبتمبر 2018 ودرت على مدار حياتها أكثر من 120 ألف لتر من الحليب.

المصدر: .alayam.com