 
مباشر

نفوق "الليدي غاغا" - أجمل بقرة في ألمانيا عن عمر ناهز 13 عاما

متفرقات

نفوق
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/muoe

أعلن هينريك فيله صاحب أجمل بقرة في ألمانيا صاحبة لقب "الليدي غاغا"، أن بقرته المحبوبة  من فصيلة هولشتاين، قد نفقت يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 13 عاما.  

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه يصعب عليه وصف الطبيعة الهادئة والمميزة لهذه البقرة، في عبارة واحدة.

وقال إن أفضل وصف لها، ربما يكون في أنها تأتي "مرة واحدة في العمر"، حيث إنه لا يمكن مقابلة بقرة مثل تلك سوى مرة واحدة في الحياة.

وأشار الرجل إلى أن بقرته، كانت تفوز في مسابقات جمال مثيلاتها منذ عام 2013، وكانت تشارك في عروض متعددة.

وأنجبت هذه البقرة، ثمانية عجول كان آخرها في سبتمبر 2018 ودرت على مدار حياتها أكثر من 120 ألف لتر من الحليب.

المصدر: .alayam.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا