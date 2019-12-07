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الدببة القطبية تغزو شبه جزيرة في أقصى شرق روسيا

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الدببة القطبية تغزو شبه جزيرة في أقصى شرق روسيا
Sputnik Vera Kostamo
صورة أرشيفية
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شهدت شبه جزيرة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا غزوا حققه 60 دبا أبيض قطبيا استقرت في رأس كوجيفنيكوف بالقرب من إحدى القرى المحلية.

وسبب الغزو هو الطقس الدافئ لهذا الموسم وهشاشة  الجليد الناتجة عنه بالقرب من الرأس المذكور، ما يمنع الحيوانات من مغادرة المنطقة.

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وقال السكان المحليون إن كل الدببة تبدو نحيفة وضمنها الإناث مع صغارها. ولم تجد الدببة طعاما إلا جثثا من الفظوظ (حيوانت بحرية قطبية) بقيت على الجليد منذ موسم الخريف. لكنها غير كافية لسد رمق الدببة.

وقد ألغت إدارة القرية كل الفعاليات الاجتماعية التي تقام فيها. أما أطفال القرية فتنقلهم إلى المدرسة حافلة ذهابا وإيابا.

وينتظر أهالي القرية تغيرات في الطقس. وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى احتمال حلول البرد الشديد في الأيام القليلة القادمة، ما سيمكن الدببة في مطلع الأسبوع المقبل من مغادرة المنطقة سيرا على الجليد الصلب.

المصدر: فيستي

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