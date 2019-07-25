"غلوناس" تتابع تحركات الدببة البيضاء في منطقة القطب الشمالي

ركب العلماء في دائرة يامالو- نينيتس ذات الحكم الذاتي في أقصى شمال روسيا طوقين إلكترونيين على رقبتي دبتين بيضاوين تقطنان جزر بحر كارا في المحيط المتجمد الشمالي.

وتم تزويد الطوقين بمرسلات فضائية روسية الصنع من طراز " أرغوس" لها اتصال بنظام الملاحة الفضائية الروسية "غلوناس" تسمح بمتابعة تحركات الحيوانين.

إقرأ المزيد

وجاء على الموقع الإلكتروني لحكومة دائرة يامال أن العلماء المشاركين في البعثة العلمية بمنطقة القطب الشمالي لقوا 7 دببة وركبوا أطواقا إلكترونية على اثنتين منها.

وستساعد الأطواق الإلكترونية العلماء في متابعة التحركات اليومية والموسمية للدببة البيضاء، ناهيك عن مراقبة حالة الحيوانات وعددها في ضوء تغيرات المناخ الذي تشهده منطقة القطب الشمالي.

وقال الموقع إن العلماء أخذوا عينات من فرو الدببة ودمها لدراسة صحة الحيوانات وتقييم نسبة المعادن الثقيلة وغيرها من المواد الخطيرة في أجسامها.

يذكر أن البعثة العلمية "يامال – أركتيكا" تُجرى كل عام في منطقة القطب الشمالي. ويشارك فيها ما يزيد عن 40 فريقا من العلماء، بمن فيهم زملاء العلماء الروس من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنرويج وغيرها من البلدان.

المصدر: تاس