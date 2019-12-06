تزيين جسر القرم بصورة غرافيتي ضخمة

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ظهرت على جسر القرم صورة غرافيتي عملاقة تكريما لبناة الجسر واحتفاء بتشييد تلك المنشأة الهندسية الضخمة بصفتها أكبر معبر في أوروبا.

ونشر حساب جسر القرم على "تويتر" صورة للغرافيتي التقطت من ارتفاع 20 مترا.

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ورسم الفنانون على صورة الغرافيتي تميمتين لجسر القرم وهما قط يسمى موستيك" (الجسر الصغير) وكلب يسمى "تسيغان" (الغجري). وأمضى كلاهما في المشروع الإنشائي 4 أعوام استغرقتها عملية إنشاء الجسر.

أما رسم صورة الغرافيتي فتطلب من الرسامين، أسبوعين فقط.

وبلغ ارتفاع الصورة 20 مترا. وتم تركيبها بإحدى أعمدة الجسر. ويمكن أن يرصدها أفراد طواقم السفن السائرة تحت الجسر وركاب القطارات المارة به.

يذكر أن القط "موستيك" احتفل مؤخرا بعيد ميلاده وتلقى بهذه المناسبة تهاني حارة من مستخدمي الإنترنت الروسي.

المصدر: لايف