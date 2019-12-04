اختيار كلمة العام

اختار موقع قاموس اللغة الإنجليزية في شبكة الإنترنت، كلمة صفة "Existential" وتعني الوجودية باللغة العربية، لتكون كلمة العام.

ويؤكد العاملون في الموقع، أن شعبية الاستفسارات ازدادت كثيرا بعد انتشار استخدامها على نطاق واسع من قبل السياسيين، فمثلا وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب بأنه "تهديد لوجود أمريكا".

كما يعطي موقع Dictionary.com، لهذه الصفة معنيين. الأول-"الوجودية أو تتعلق بالوجودية" بمعنى أن الحديث يدور عن نوع ما من التهديد الوجودي، والمقصود هنا خطر يهدد وجود البلاد نفسها.

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المعني الثاني، يرتبط بالفلسفة. "الوجودية" اتجاه في الفلسفة المعاصرة والآداب، يركز اهتمامه على تفرد الحياة البشرية.

ويذكر أن دار النشر البريطانية HarperCollins، التي تصدر قاموس Collins English Dictionary، قد اختارت في شهر نوفمبر مصطلح Climate strike ليكون جملة العام.

المصدر: لينتا. رو