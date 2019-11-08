إعلان "جملة" العام

أطلق قاموس كولينز الإنجليزي على جملة "ضربة المناخ" climate strike اسم "جملة" السنة.

كما هو معلوم استخدمت هذه الجملة لأول مرة عام 2015 خلال حملة الاحتجاجات التي نظمت عند انعقاد مؤتمر التغيرات المناخية الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة.

وقد انتشرت هذه الجملة على نطاق واسع عام 2019 ، بفضل الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ البالغة من العمر 16 سنة.

تعتبر غريتا تونبرغ، التي تعاني من متلازمة إسبرجر، واحدة من زعماء الحركة العالمية لحماية البيئة. وحصلت على شهرة واسعة بعد وقفة احتجاجية انفرادية أمام مبنى البرلمان السويدي في ستوكهولم عام 2018. وفي سبتمبر 2019 ألقت تونبرغ خطابا في منتدى الأمم المتحدة بشأن المناخ، انتقدت فيه الساسة على العواقب الوخيمة للقرارات التي يتخذوها.

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تجدر الإشارة إلى أن القائمة المختصرة تضمنت أيضا كلمات influencer (الشخص الذي يؤثر في الآخرين)، و deepfake (تكنولوجيا تبديل الوجوه)، و rewilding (استعادة الحياة البرية).

وتجدر الإشارة إلى أن قاموس كولينز، هو أكبر قاموس توضيحي للغة الإنجليزية في مجلد واحد يضم 2340 صفحة ويزن 2.6 كغم، ويحتوي على تفسير معان لأكثر من 722 ألف كلمة.

المصدر: لينتا. رو