رجل يشتري ببغاء مريضا ويحصل على ألفي دولار تعويضا ماليا

دفع رجل أعمال مبلغا قدره 140 ألف روبل (ما يعادل نحو 1.8 ألف دولار) لرجل آخر من أهالي موسكو اشترى منه ببغاء مريضا.

وذلك بقرار المحكمة التي أصدرت حكما ببطلان صفقة شراء الببغاء بين الرجلين.

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أفاد بذلك ناطق باسم محكمة موسكو في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية فقال إن الرجل اشترى بـ85 ألف روبل (نحو 1.2 ألف دولار) الببغاء الذي مات إثر عقد الصفقة.

وبدأ الببغاء بعد انتقاله إلى منزل المشتري داخل قفص خاص في التقيؤ الذي لم يتوقف، ثم مات بالليل. وأظهر تشريحه في مستشفى الحيوانات أن الطائر مات نتيجة إصابته بخلل في الجهاز الهضمي.

وقال أطباء المستشفى إن الببغاء أصيب بباقة من الأمراض وبينها الكوستوجا، الفشل الكلوي، التهاب الكبد وغيرها.

ورفع المشتري على البائع دعوى إلى محكمة محلية أثبتت أن الرجل باع طائرا مريضا وحكمت بأن يدفع للمشتري تعويضا ماليا قدره 140 ألف روبل. أما محكمة الاستئناف فأقرت هذا الحكم.

المصدر:نوفوستي