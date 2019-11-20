قرد بوجه بشري نشيط وعدواني وفاشل في "الحب"

كشفت تقارير إعلامية أن القرد الذي أشعل الإنترنت العام الماضي بملامح وجهه الشبيهة بالإنسان، لم يتمكن حتى الآن من العثور على شريكة حياته.

وبقي القرد، البالغ من العمر 19 عاما، وحيدا، بسبب "القدر" على الأرجح، إلا أن حراس حديقة حيوان تيانجين الصينية، يقرون بأن ميوله "النشطة" والعدوانية" هي التي تقف حاجزا أمام تجاوب الإناث معه.

Monkey with Human Face Still Looking for Love After Being Single for 19 Years https://t.co/tuUkkUl1dJ — People (@people) November 20, 2019

Monkey 'with a human face hopes to find a 'wife' https://t.co/wfNPIFrXgbpic.twitter.com/dq6O0dpYuz — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) November 19, 2019

ومع ذلك، ما يزال المسؤولون في الحديقة يحاولون العثور على زوجة مناسبة لهذا القرد الفريد ذي الوجه البشري، لكي لا يظل "عازبا" طوال حياته.

وقال متحدث باسم حديقة الحيوان في الصين، في تصريح لصحيفة "ديلي ميل"، إن القرد الذي ينتمي إلى فصيلة Margarita Island Capuchin لديه ميول "عدوانية" وهو "نشط للغاية ويحب اللعب وتحطيم ثمار جوز الهند".

Monkey with 'human face' goes viral in China 🐵😬 pic.twitter.com/HxJyYKxPU4 — non aesthetic things (@ImagesFolder) April 21, 2018

Monkey with "square human face" is China's latest online celebrity https://t.co/Kc56u9dZ2apic.twitter.com/HUURSpNrvh — China Xinhua News (@XHNews) March 29, 2018

Video of monkey with “human face” in Chinese zoo gets over 8m views pic.twitter.com/d95grZXYCy — CGTN (@CGTNOfficial) March 25, 2018

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وكان للقرد الوحيد رفيقتان لكنهما توفيتا، واشترت حديقة الحيوان ثلاث قردات من فصيلة Margarita Island Capuchin التي ينتمي إليها القرد، في عام 2016، لكنها لم تنضج جنسيا بعد.

وبمجرد أن يتم ذلك، يأمل مسؤولو حديقة تيانجين أن يتمكن القرد من "عقد قرانه"بإحداهن.

وفي العام الماضي، فاجأ القرد السياح بتعابير وجهه الفريدة التي جعلته يبدو وكأنه يفكر بقلق، وظهر في مقطع الفيديو لطيفا حيث صوره أحد الزوار ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، فحظي بشهرة بالغة بعد أن شوهد أكثر من 1.5 مليون مرة.

المصدر: ميرور