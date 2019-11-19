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"زوجان مثليان" من البطاريق يسرقان بيضة جيرانهم رغبة في "الأبوة"

متفرقات

Reuters REUTERS
صورة تعبيرية
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يبدو أن ثنائيا مكونا من ذكرين من طيور البطريق في حديقة حيوانات هولندية، حرصا جدا على التناسل لدرجة أنهما سرقا بيضة من زوجين آخرين من أبناء جنسهما.

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وعثر مؤخرا على اثنين من طيور البطريق ذات الأقدام السوداء (Spheniscus demersus)، المعروفة أيضا باسم "البطريق الإفريقي"، في حديقة حيوان DierenPark Amersfoort في هولندا، وهما يحتضنان بيضة قاما باختلاسها.

وقال مسؤولو حديقة الحيوانات في بيان، إن عش الثنائي الذكر من طيور البطريق الذي يحتوي على البيضة المسروقة، كان على مقربة من عش زوجين من ذكر وأنثى من البطاريق.

ووفقا للبيان، فإن حادثة سرقة البيضة من الجيران، وقعت خلال موسم التكاثر للبطاريق في حديقة الحيوانات "على حين غرة".

وأفادت صحيفة DutchNews أن بعض البيوض في حديقة الحيوانات قد فقست بالفعل، ويقوم مراقبو رعاية الحيوانات بمراقبة "الزوجين المثليين" عن كثب، واللذين يتناوبان على احتضان البيضة المسروقة. لكن أحلام الثنائي في الأبوة ستتلاشى قريبا، لأن البويضة المسروقة ربما لم يتم تخصيبها، وفقا لموقع DutchNews.

وتأتي هذه الأنباء تزامنا مع صدور دراسة جديدة تكشف أن أكثر من 130 نوعا من الطيور تعرف بسلوكها المثلي وتشكل "علاقات جنسية مثلية".

المصدر: "لايف ساينس"

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