"زوجان مثليان" من البطاريق يسرقان بيضة جيرانهم رغبة في "الأبوة"

يبدو أن ثنائيا مكونا من ذكرين من طيور البطريق في حديقة حيوانات هولندية، حرصا جدا على التناسل لدرجة أنهما سرقا بيضة من زوجين آخرين من أبناء جنسهما.

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وعثر مؤخرا على اثنين من طيور البطريق ذات الأقدام السوداء (Spheniscus demersus)، المعروفة أيضا باسم "البطريق الإفريقي"، في حديقة حيوان DierenPark Amersfoort في هولندا، وهما يحتضنان بيضة قاما باختلاسها.

وقال مسؤولو حديقة الحيوانات في بيان، إن عش الثنائي الذكر من طيور البطريق الذي يحتوي على البيضة المسروقة، كان على مقربة من عش زوجين من ذكر وأنثى من البطاريق.

ووفقا للبيان، فإن حادثة سرقة البيضة من الجيران، وقعت خلال موسم التكاثر للبطاريق في حديقة الحيوانات "على حين غرة".

وأفادت صحيفة DutchNews أن بعض البيوض في حديقة الحيوانات قد فقست بالفعل، ويقوم مراقبو رعاية الحيوانات بمراقبة "الزوجين المثليين" عن كثب، واللذين يتناوبان على احتضان البيضة المسروقة. لكن أحلام الثنائي في الأبوة ستتلاشى قريبا، لأن البويضة المسروقة ربما لم يتم تخصيبها، وفقا لموقع DutchNews.

Dois pinguins machos viraram o centro das atenções em um zoológico da Holanda. O casal do mesmo sexo aproveitou um momento de distração e roubou o ovo de um outro casal para se tornarem pais. Na web, o zoo DierenPark Amersfoort explicou que os dois viraram ótimos papais. 🐧🥚 pic.twitter.com/M9zmLGQOm6 — A Gazeta ES (@AGazetaES) November 18, 2019

ICYMI: Two male Gentoo penguins, Sphen and Magic, successfully adopted a second egg after hatching their first chick last year pic.twitter.com/dwc3uQhRgw — Reuters (@Reuters) November 17, 2019

وتأتي هذه الأنباء تزامنا مع صدور دراسة جديدة تكشف أن أكثر من 130 نوعا من الطيور تعرف بسلوكها المثلي وتشكل "علاقات جنسية مثلية".

المصدر: "لايف ساينس"