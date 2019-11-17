الفنانة المصرية صابرين تفاجئ جمهورها بخلع الحجاب وتوضح قرارها (صور)

بعد غيابها لعدة سنوات عن المجال الإعلامي، فاجأت الفنانة المصرية، صابرين، جمهورها بنشر صورتين جديدتين على حسابها في موقع "إنستغرام" تظهرها ولأول مرة منذ أعوام دون حجاب أو باروكة.

وتفاعل عدد كبير من محبي الممثلة المصرية ومتابعيها متسائلين ما إذا كانت تخلت نهائيا عن الحجاب بعد أن ارتدته لسنوات طويلة، حيث شاركت به في عدة أعمال فنية، آخرها مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنان الكوميدي، علي ربيع.

وفيما اختلف المتابعون بين مرحب ومنتقد للمظهر الجديد لصابرين، حرصت الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، على دعم الممثلة من خلال التعليق على إحدى الصورتين قائلة: "قمر يا صابرين تبارك الله زي ما أنت بالضبط أيام دورك في أبو العلا البشري البنوتة الجميلة الطيوبة".

ولاحقا، رفضت صابرين الانتقادات الموجهة إليها بعد خلعها الحجاب، وقالت، في أول تعليق بعد نشرها الصورة الجديدة، في تصريحات نقلها موقع "فوشيا" المتخصص في شؤون المرأة، إنها "لم تكن محجبة من الأساس"، ووصفت نفسها بـ"المحتشمة فقط"، مشيرة إلى أنها تتعرض للانتقادات منذ فترة طويلة.

وأضافت: "أرفض الانتقادات ولكني في الوقت نفسه تعودت عليها منذ أن ظهرت بالباروكة في مسلسل شيخ العرب همام مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك بعد فترة من ارتدائي الحجاب".

وتابعت صابرين: "مسألة ارتدائي الحجاب أو خلعه تتعلق بي أنا وحدي، الله فقط من سيحاسبني وليس أحدا من خلقه".

وظهرت صابرين في فعاليات علنية أخيرة مرتدية الباروكة بعد فترة طويلة من ارتداء الحجاب، إلا أنها قررت، على ما يبدو، التخلي عنها أيضا.

وتستعد صابرين للعودة للأعمال الاستعراضية والغنائية مجددا من خلال مسلسل جديد ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، وستعلن عن كل تفاصيله خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من قراءة سيناريو العمل، واختيار كل أبطال العمل والتحضير الفعلي لتصوير المسلسل.

المصدر: إنستغرام + وسائل إعلام مصرية