روسيا.. عملية جراحية ناجحة لفتاة تأكل شعرها

أجرى الأطباء في مستشفى مدينة ليوبيرتسي بضواحي موسكو عملية جراحية لفتاة روسية مصابة بمتلازمة "رابونتسيل" أو بالأحرى الرغبة الدائمة في أكل الشعر.

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وقال ناطق باسم وزارة الصحة في مقاطعة موسكو إن الفتاة كانت تأكل شعرها منذ أيام المدرسة، ما أدى إلى تراكم كتلة متلاصقة من الشعر بحجم 20 سنتيمترا طولا و15 سنتيمترا عرضا في معدتها. وأخرج الأطباء من باطنها كتلة متلاصقة من الشعر تشبه المعدة عن طريق عمل ثغرات وشقوق صغيرة في بشرتها.

يذكر أن متلازمة "رابونتسيل" تعد ظاهرة نادرة يمكن أن تودي بحياة المريض في حال عدم إجراء عملية جراحية في وقتها.

وقال كبير الأطباء بمستشفى الأمراض النفسية في مقاطعة موسكو، بوريس بيلوزوروف، إن المتلازمة من الأمراض النفسية يمكن شفاؤها تفاديا لعواقب خطيرة.

المصدر: إنترفاكس