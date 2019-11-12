ظهور "الغزال الفأر" مجددا بعد 30 عاما على انقراضه

التقطت كاميرا رصد في إحدى غابات فيتنام، عدة صور لحيوان الطرغول (الغزال الفأر)، الذي يعتبر منقرضا منذ 30 عاما.

وذكرت وسائل إعلام، اليوم، أن الحيوان ظهر في الصور، وهو يبحث عن الطعام وسط الشجيرات المتشابكة في غابة جنوب فيتنام. وكان هذا أول ظهور موثق لحيوان الطرغول، منذ ثمانينات القرن الماضي.

و"الغزال الفأر"، حيوان غريب الأطوار يشبه غزالا ضئيل الحجم، لكنه برأس يشبه رأس الفأر، مزين بفراء لونه بني يميل إلى الاحمرار، كما أن له حوافر، مما يعني أنه في الواقع نوع نادر من ذوات الحوافر، وهو موجود فقط في فيتنام.

وقالت آن نجوين، الباحثة في منظمة حماية الحياة البرية العالمية: "فوجئت وشعرت بسعادة غامرة عندما فحصنا سجلات الكاميرا وشاهدنا صورا لحيوان الطرغول فضي الظهر".

حيوان الشيفروتين بالفرنسية يعنى الماعز الفأر أو الغزال الفأر من أصغر أنواع الغزلان يعيش فقط في #جنوب_شرق_أسيا. #حيوانات#تاجيبيدياpic.twitter.com/YQWJPXNZoz — TAGEPEDIA (@TAGEPEDIA) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦

واكتشف فريق الباحثة نجوين، هذا الحيوان النادر بعد أن نصب ثلاث مجموعات من كاميرات الرصد، التي التقطت الصور على مدى خمسة أشهر في غابات، ليست بعيدة عن مدينة نها ترانج الفيتنامية الساحلية.

وطالبت منظمات حماية الحيوانات البرية والمهددة بالانقراض، باتخاذ إجراءات فورية لضمان المحافظة على هذا الحيوان.

المصدر: وكالات