العثور على كنوز قديمة في مجمدة عجوز متوفية

عثر أحد أحفاد عجوز متوفية من مقاطعة ويلتشير البريطانية، على مخبأ في مجمدة جدته يحتوي كنوزا قديمة تعود للقرن السادس عشر الميلادي.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن أحفاد العجوز كانوا واثقين من أنهم سيجدون في منزل جدتهم المتوفية العديد من الأشياء الثمينة، لذلك استدعوا الخبيرة بيبا كيدسون تريغ لتقييم المنزل وما فيه. وتقول الخبيرة، "بحثنا عن الأشياء الثمينة في كل زاوية من المنزل. وعندما فتح زملائي المجمدة عثروا فيها على مخبأ".

وتضيف، كان بجانب اللحم المجمد مجوهرات قديمة ثمينة بما فيها قلادة على شكل بجعة تقدر قيمتها بـ 30 ألف جنيه إسترليني. كما عثرنا على قلادة إيطالية مطعمة بالياقوت الأحمر والأزرق، تعود الى القرن السابع عشر، تقدر قيمتها الأولية بـ 15 ألف جنيه إسترليني.

إقرأ المزيد

وتقول الخبيرة، معظم الناس من جيل العجوز المتوفية كانوا يخفون المجوهرات والأموال في البيوت، لذلك بحثنا في كل مكان في الجدران وفي الأسرة وفي الأثاث، ويبدو أن أقاربها أيضا كانوا يجهلون أين أخفت العجوز المجوهرات. ولكنهم أخبرونا بأنها في ستينيات القرن الماضي كانت غنية واشترت في لندن أشياء ثمينة ومجوهرات.

وتضيف، لقد وجدنا مجوهرات تعود لعصر النهضة كانت مخبأة في المجمدة وبقيت بحالة جيدة. كما عثرنا على إيصالات ومستندات لمعظم المجوهرات التي وجدناها. بما فيها 30 قطعة مجوهرات ثمينة جدا ذهبية وفضية. وسوف تعرض للبيع في المزاد العلني بمدينة سويندون بمقاطعة ويلتشير يوم 13 نوفمبر الجاري.

المصدر: لينتا. رو