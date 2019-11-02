العثور على جثتين محروقتين بـ"ماء النار" جنوب جدة والشرطة تحقق

تجري الجهات الأمنية بجدة، تحقيقا بعد تلقيها بلاغا بالعثور على جثتين محروقتين بـ"ماء النار" الجمعة في حي القوزين جنوب جدة في السعودية.

ووفقا لمصادر صحيفة "سبق"، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغا عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في حي القوزين، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة، للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة.

وماء النار هو حمض كبريتي مذيب للمعادن.

المصدر: سبق