نشطاء يتداولون فيديو لإعلامي أمريكي شهير بالزي الإماراتي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور الإعلامي الأمريكي الكوميدي الشهير، ستيف هارفي، وهو يرتدي الزي العربي الإماراتي.

وظهر الإعلامي الأمريكي بالزي التقليدي "الكندورة" و"الغترة" والصندل.

ويحلّ الإعلامي هارفي، ضيفا على فعاليات الدورة الـ38 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب-2019، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر المقبل، في إكسبو الشارقة.

واستطاع هارفي على امتداد مسيرته كممثل كوميدي ومنتج ومقدم برامج إذاعية وتلفزيونية، ورجل أعمال، وناشط في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، استطاع أن يرسخ لنفسه مكانة متقدمة في الفضاء الإعلامي، فهو إلى جانب نشاطاته في هذا المجال، قام بتأليف مجموعة من الكتب صُنّفت ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً وفقاً لمجلة نيويورك تايمز.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي