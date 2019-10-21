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نفوق 50 فيلا جوعا وعطشا في محمية وطنية بزيمبابوي

متفرقات

نفوق 50 فيلا جوعا وعطشا في محمية وطنية بزيمبابوي
Sputnik Vladimir Ostapkovitch
صورة أرشيفية
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نفق 55 فيلا من المجاعة والعطش في محمية Hwange National Park الوطنية في زيمبابوي.

أفادت بذلك مؤسسة ZBC المحلية للإذاعة والتلفزيون التي قالت إن التغيرات المناخية تسببت في الجفاف ونقص الماء في المنطقة.

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ونفق في"خوانغ" منذ مطلع سبتمبر 55 فيلا من أصل 45 ألف فيل في المحمية.

وأكدت المؤسسة أن كل المحميات تواجه حاليا أوضاعا بيئية صعبة بسبب الحر نتيجة التغيرات المناخية. وقد عثر على غالبية الفيلة النافقة في منطقة تبعد 50 مترا عن منابع المياه.

ويرى علماء البيئة أن هذا الأمر يدل على أن الفيلة  قطعت مسافة كبيرة بحثا عن الماء.

وقالت ZBC إن عدد آبار الماء المتوفرة في المحمية غير كاف، مشيرة إلى أن زمبابوي فرضت حظرا على تجارة العاج في البلاد، ما أدى إلى فقدان استقطاب الأموال اللازمة لإجراءات حماية البيئة.

وفي هذا السياق فإن زمبابوي ودول أخرى في المنطقة دعت المجتمع الدولي إلى إلغاء الحظر من أجل بقاء تدفق موارد البيئة الحية.

المصدر: نوفوستي

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