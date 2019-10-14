إقبال كبير وأرقام قياسية في مهرجان القفز المظلي بسوتشي (فيديو)

شهد مهرجان BASE days 2019 للقفز المظلي الذي عقد في مدينة "سوتشي" مؤخرا إقبالا واسعا، وسجل المشاركون فيه أرقاما قياسية مميزة.

وأشار القائمون على هذا الحدث إلى أن المهرجان شهد هذا العام مشاركة عالمية واسعة من بلدان أبرزها فرنسا والهند والولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وتركيا، وخلال فعالياته التي امتدت ما بين 10 و13 أكتوبر تمكن المشاركون من تنفيذ أكثر من 800 قفزة بالمظلات.

والحدث الأبرز في هذا المهرجان عندما قام 27 مظليا بالقفز دفعة واحدة من أعلى جسر Skybridge الموجود في حديقة Skypark AJ Hackett في سوتشي، والذي يرتفع 207 أمتار عن الأرض.

ويعتبر مهرجان BASE days من أبرز المهرجانات الرياضية والاجتماعية التي تشهدها مدينة سوتشي كل عام، وفرصة مميزة لاجتماع محبي رياضة القفز بالمظلات من مختلف بلدان العالم، ليتسابقوا في تسجيل أرقام قياسية جديدة في هذه الرياضة.

المصدر: لينتا. رو